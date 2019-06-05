Son Dakika Haberleri: Çorlu'da TIR'ın çarptığı otomobil yandı: 5 ölü (2)
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Çorlu'da TIR'ın çarptığı otomobil yandı: 5 ölü (2)

1 saat önce

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİÇorlu'da TEM yolunda TIR'ın arkadan çarpmasıyla alev alarak yanan otomobilde ölen 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

Çorlu'da TIR'ın çarptığı otomobil yandı: 5 ölü (2), System.String[]

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Çorlu'da TEM yolunda TIR'ın arkadan çarpmasıyla alev alarak yanan otomobilde ölen 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz olduğu belirtildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ: ANİDEN ÖNÜMDE DURDULAR
Otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Varış, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Ellerini başına koyarak, ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarını izleyen sürücü Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.

 


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
Çorlu, TEM Otoyolu, Güncel
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