Çorlu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

Çorlu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildi.

Çorlu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildi.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Vekili Hasan Toprak depremden zarar gören vatandaşlar için seferber olan Çorlu halkına bir kez daha teşekkür ederek, "Depremin hemen ardından Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı ve Tekirdağ AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen deprem yardım kampanyasında Çorlu halkı seferber oldu. Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan toplama merkezine yardımlar anında ulaşmaya başladı. Yardım kampanyası kapsamında toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, halı, şampuan, kişisel temizlik malzemeleri, çorap, iç çamaşırı, bebek ve hasta bezi, çocuk ayakkabısı ve botu, bebek maması, çocuk ve yetişkin kıyafeti, kuru gıda ve bakliyat gibi çeşitli yardım malzemelerinden oluşan koliler kamyona yüklenerek Tekirdağ AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine doğru yola çıktı. Halkımız bir kez daha yardımseverliğini ortaya koydu. Tüm halkımıza bir kez daha teşekkürü borç biliyor, depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Deprem, Çorlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı
Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]