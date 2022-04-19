Çorlu'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik denetimi yapıldı

19.04.2022 15:56
Çorlu'da trafik denetimi yapıldı

Çorlu ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Çorlu ilçesinde polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ana arterlerde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Özellikle yaya geçitlerinde denetim yapan polis, yayaların öncelikli kullanması gereken yollarda araç sürücülerini uyardı.

Denetimlerde trafik polisleri yaya geçidinin her iki tarafında da konuşlanarak, kurallara uymayan ve yayalara yol vermeyerek trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerini tespit etti ve para cezası uyguladı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Çorlu'da trafik denetimi yapıldı

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Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Hisarcık, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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