Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

2 saat önce

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı'nda, Ali Engin idaresindeki 59 AE 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Engin ve yolcu olarak bulunan Ferdi Çabuk sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Engin'in tedavisinin sürdürüğü hastanede, Çabuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA

Ali Engin, Çorlu, Güncel
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