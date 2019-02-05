Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2 saat önce
Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Çorlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bülent Ecevit
Bulvarı'nda, Ali Engin
idaresindeki 59 AE 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Engin ve yolcu olarak bulunan Ferdi Çabuk sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücü Engin'in tedavisinin sürdürüğü hastanede, Çabuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA
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