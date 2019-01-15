Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevre yolu mezarlık mevkisinde 59 YB 770 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Selda Özel, önünde seyreden ve kamyonetin üzerinden yola demir levha düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan kadın sürücü hafif şekilde yaralandı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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