Son Dakika Haberleri: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

31 dakika önce

Çorlu'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çorlu'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi'nde yaya geçidine yaklaştığı sırada yavaşlayan Berk Karakılıç yönetimindeki 59 UG 404 plakalı otomobile Selahattin Akın idaresindeki tescilsiz motosiklet çarptı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Akın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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