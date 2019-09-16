Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
31 dakika önce
Çorlu'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:08 Kaynak: AA
Çorlu'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi'nde yaya geçidine yaklaştığı sırada yavaşlayan Berk Karakılıç yönetimindeki 59 UG 404 plakalı otomobile Selahattin Akın idaresindeki tescilsiz motosiklet çarptı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Akın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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