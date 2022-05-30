Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

30.05.2022 11:21
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket sipariş çalışanı S.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tıkanan trafiği açtı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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