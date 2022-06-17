Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

17.06.2022 11:17

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mandıracı 2. Sokak 3. Aralık Sokak'ta seyreden Bora Yavuz'un kullandığı motosiklet ile Atatürk Bulvarı'na seyir halindeki Esra Sarı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün süratli olduğunu ve yola kontrolsüz giriş yaptığını öne sürdü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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