Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu ışıklar mevkisinde Esat Y. idaresindeki 06 DC 8189 plakalı otomobil arıza yaparak yolun sağındaki emniyet şeridine park etti.
Sedat K. yönetimindeki 59 ZT 531 plakalı otomobil bu araca çarptı.
Kazada, sürücü Esat Y. ile Sedat K'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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