Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü (2)
37 dakika önce
- Olay yerinden detaylar TEKİRDAĞ - Çorlu TEM Otoyolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:05 Kaynak: AA
- Olay yerinden detaylar TEKİRDAĞ - Çorlu TEM
Otoyolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü
Son dakika! TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: 5 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölü
Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti