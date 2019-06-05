Son Dakika Haberleri: Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü (2)
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Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü (2)

37 dakika önce

- Olay yerinden detaylar TEKİRDAĞ - Çorlu TEM Otoyolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

- Olay yerinden detaylar TEKİRDAĞ - Çorlu TEM Otoyolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü (2)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:05 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Çorlu, Güncel
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