Çorlu'da Trafo Merkezlerinde Hırsızlık
1 saat önce
Çorlu ilçesinde, son günlerde trafo merkezlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları dikkati çekiyor.
Çorlu
ilçesinde, son günlerde trafo merkezlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları dikkati çekiyor.
Alınan bilgiye göre, 10 gün içerisinde Cemaliye, Muhittin ve Şeyhsinan mahallelerindeki TREDAŞ'a ait çok sayıda elektrik trafosunda hırsızlık olayı meydana geldi.
Trafo kapılarının kilitleri kırılarak demir aksam ve kabloların çalındığını ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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