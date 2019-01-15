Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Trafo Merkezlerinde Hırsızlık

Çorlu'da Trafo Merkezlerinde Hırsızlık

1 saat önce

Çorlu ilçesinde, son günlerde trafo merkezlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları dikkati çekiyor.

Çorlu'da Trafo Merkezlerinde Hırsızlık, System.String[]
Çorlu ilçesinde, son günlerde trafo merkezlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları dikkati çekiyor.

Alınan bilgiye göre, 10 gün içerisinde Cemaliye, Muhittin ve Şeyhsinan mahallelerindeki TREDAŞ'a ait çok sayıda elektrik trafosunda hırsızlık olayı meydana geldi.

Trafo kapılarının kilitleri kırılarak demir aksam ve kabloların çalındığını ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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