Çorlu'da tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti keşif yaptı - Son Dakika

Çorlu'da tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti keşif yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılındaki tren kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde keşif yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılındaki tren kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde keşif yapıldı.

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Kazanın yaşandığı Sarılar mevkisine gelen 7 kişiden oluşan heyet, raylar üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında notlar alan heyettekilerin, katener bakım aracıyla menfezleri inceledikleri gözlendi.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, keşfin yapıldığı bölgeye gelerek, incelemenin yapıldığı alana girmek istedi. Jandarma tarafından bu kişilerin alana girmelerine izin verilmemesi üzerine arbede yaşandı.

Bilirkişi heyeti, keşfin ardından bölgeden ayrıldı.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 25 Haziran'da davanın 5'inci duruşmasında, kazanın meydana geldiği yerde keşif yapacak 7 kişilik bilirkişi heyeti belirlenmişti.

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk hakkında dava açılmıştı. İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle 4 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Tekirdağ, Sarılar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti keşif yaptı - Son Dakika
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