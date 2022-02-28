Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku - Son Dakika
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Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku

28.02.2022 09:53

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 gün içinde 3. kez aynı minibüsten hırsızlık yapan bir şahsın, mutfak tüplerini çalması pes dedirtti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 gün içinde 3. kez aynı minibüsten hırsızlık yapan bir şahsın, mutfak tüplerini çalması pes dedirtti. Hırsızlık zanlısı, polis tarafından yakalanırken, olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Aralığı ile Güler Sokak ayrımında park halindeki Ali Yakın'a ait mutfak ve piknik tüpü yüklü kapalı kasa minibüste, 5 gün içinde 3 kez hırsızlık olayı meydana geldi. Kapı kilidinin bozuk olmasını fırsat bilen şahıs, 3 kez girdiği minibüsten mutfak tüplerini çaldı. Kameraya yansıyan olay üzerine, asayiş büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

"BU KADAR DA TERBİYESİZLİK OLMAZ"

Olayın ardından iş yeri sahibine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan yakınları, hırsıza tepki göstererek, "Yazık günah ya adamın malına, bu kadar da terbiyesizlik olmaz ki. Ayıp yani nasıl insan bunlar" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku
Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku
Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku
Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku
Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku
Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku

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Hırsızlık, Tekirdağ, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku - Son Dakika


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