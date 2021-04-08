Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Aramada 170 küçük pakette satışa hazır eroin, bir paket bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde boş bir evin çatısında ve önünde bekleyen şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi