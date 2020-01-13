Çorlu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi uyuşturucudan yakalandı, 1 kişiye ise uyuşturucudan işlem yapıldı.



Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin Çorlu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında belirtilen adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.G. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte olduğu değerlendirilen hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 9 adet dolu av fişeği ele geçirildi. H.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında K.D. isimli şahıstan 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. K.D. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ