Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır, fişeklenmiş halde 117 fişek eroin, şeffaf poşet içerisinde fişeklenmemiş halde bir miktar bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan bir adet makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan İ.P. isimli şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ