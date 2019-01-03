Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı

Baskında yapılan aramalarda, 190 fişek satışa hazır eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 915 lira para ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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