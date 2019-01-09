Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu
48 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kimliği belirtilmeyen şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 24 fişek satışa hazır eroin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınana şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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