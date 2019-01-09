Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

48 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimliği belirtilmeyen şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 24 fişek satışa hazır eroin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınana şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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