Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Çorlu ilçesinde, polisin baskın yaptığı kahvede jeneratör içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorlu
ilçesinde, polisin baskın yaptığı kahvede jeneratör içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir kahvede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramalarda, jeneratör içerisine saklanmış 10 fişek skunk ile 32 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi.
Operasyon kapsamında F.N. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:37 Kaynak: AA
Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu
Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu