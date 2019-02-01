Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çorlu ilçesinde, polisin baskın yaptığı kahvede jeneratör içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde, polisin baskın yaptığı kahvede jeneratör içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir kahvede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramalarda, jeneratör içerisine saklanmış 10 fişek skunk ile 32 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında F.N. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:37 Kaynak: AA

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