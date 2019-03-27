Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu
14 dakika önce
Çorlu'da bir otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirildi.
Çorlu'da bir otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.Ç. isimli şahsın İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldığı şahsın kullandığı otomobili, TEM otoyolu gişelerde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş torbada 1 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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