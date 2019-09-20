Son Dakika Haberleri: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu K.L. ve B.L.'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 23 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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