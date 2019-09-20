Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu K.L. ve B.L.'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 23 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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