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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 15 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu...

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 15 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 TL para ve 3 adet çeyrek altın ele geçirildi.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli M.K. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 15 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 TL para ve 3 adet çeyrek altın ele geçirildi.


Konu ile ilgili gözaltına alınan M.K., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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