Çorlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında, boş bir arazide yapılan aramalarda, 180 gram bonzai maddesi ve 50 fişek eroin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alan polis,konuyla ilgili soruşturma başlattı.