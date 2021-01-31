Çorlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alan polis, her iki şüpheliyi de gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürdü.

Öte yandan, yine Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan baskında, H.P. isimli şüphelinin üzerinden 6 paket sentetik kannabinoid maddesini ele geçirildi.

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