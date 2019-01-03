Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
15 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Kale
Altı Sokak'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır 190 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 915 lira ele geçirdi. Uyuşturucu ile 3 kişi gözaltına alındı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA
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