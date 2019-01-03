Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

15 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Kale Altı Sokak'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır 190 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 915 lira ele geçirdi. Uyuşturucu ile 3 kişi gözaltına alındı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı

İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 11:56:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]