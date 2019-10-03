Son Dakika Haberleri: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde temin ederek piyasaya sattıkları tespit edilen 3 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1,5 kilo esrar, 1 kilo bonzai, 380 gram sentetik hap, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi.


Olayla ilgili olduğu belirtilen E.B., K.D., ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu
Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]