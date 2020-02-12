Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Özel Harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda 90 gram bonzai, 1 pompalı tüfek, çalıntı kaydı bulunan motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1005 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık, yağma, gasp gibi suçlardan aranması ve kesinleşmiş cezaları bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı
Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]