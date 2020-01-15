Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyon düzenledi.

Bazı şüphelilerin açmadığı kapılar, özel harekat polislerince "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:27 Kaynak: AA
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