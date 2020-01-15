Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis açılmayan evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinin hazır bulunduğu operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, kapıyı açmayan uyuşturucu tacirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek kokain, 1 fişek daralı 1.90 gram eroin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı

Son Dakika Haberleri
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
00:21 Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1'i öldü, 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
00:20 Hırvat ressam bengez'in sergisi istanbul havalimanı'nda açıldı - Son Dakika
00:18 İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
00:16 Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:24:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]