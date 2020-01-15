Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının bulunduğunu belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinin hazır bulunduğu operasyonda, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kapıyı açmayan uyuşturucu tacirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak içeriye girildi.Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu nitelikli sentetik 4 hap, 1 fişek kokain, 1 fişek daralı 1.90 gram eroin, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 TL nakit para ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.


Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:08 Kaynak: DHA
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