Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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