Son Dakika › Güncel › Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Polis eve düzenlediği operasyonda 140 gram eroin ve 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi N.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım