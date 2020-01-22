Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Polis eve düzenlediği operasyonda 140 gram eroin ve 20 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi N.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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