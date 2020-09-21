Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ve üzerinde arama yaptı.

Aramada, çatıdaki kiremitlerin ve evdeki çorapların arasına gizlenmiş 17 fişek eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 655 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.