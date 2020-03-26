Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı - Son Dakika

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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese yaptıkları baskında yaklaşık 16 gram eroin ve 740 lira para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.Y. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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