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Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

6 saat önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, şüpheli şahıslardan yaklaşık 150 gram 'bonzai' adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile bir miktar eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden A.Ö. isimli kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.Ç., Ç.D. ve A.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alındılar.


Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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