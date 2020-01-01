Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.G. isimli şahısın belirtilen adreste bulunan ikametinde yapılan arama sonucunda 136 fişek (75 gram eroin) maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 475 TL para ele geçirildi. Şüpheli O.G. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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