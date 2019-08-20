Son Dakika Haberleri: Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele
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Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durdurduğu L.Ç. ve Ş.G'nin üzerinde 27 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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