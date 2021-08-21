Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 100 gram eroin, 2 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 630 lira ele geçirdi.
Şüphelilerden Ş.B.Ü. gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA
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