Çorlu'da Uzman Çavuş, Kendisini Döven Kız Arkadaşının Yakınlarını Vurdu - Son Dakika

Çorlu'da Uzman Çavuş, Kendisini Döven Kız Arkadaşının Yakınlarını Vurdu

Çorlu\'da Uzman Çavuş, Kendisini Döven Kız Arkadaşının Yakınlarını Vurdu
Son Güncelleme: 24.08.2023 15:33

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uzman çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının 2 yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Olay, Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'ndeki Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. Merkezde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden uzman çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı. Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uzman çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının 2 yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'ndeki Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. Merkezde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden uzman çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı. Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Esentepe, Çorlu, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Uzman Çavuş, Kendisini Döven Kız Arkadaşının Yakınlarını Vurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Rus medyası: Uçakta ölen kişinin Prigojin olduğu kesik işaret parmağından resmi olarak teşhis edildi
15:34 Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı
15:21 Alkollü damat kalça dansı yapınca gelin çileden çıktı
15:09 Fuhuş pazarlığında öldürülen doktor, otele farklı bir isimle girmiş
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız
14:55 MHK'den gelen mektubu kamuoyuyla paylaştılar! Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanması için TFF'ye talepte bulundu
14:49 İngilizlerden bomba iddia! Alkollü içecek kasasındaki patlayıcı Prigojin'in sonu oldu
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefeti kızdıracak sözler: Asıl skandalları ortaya çıkmadı
14:43 Son Dakika: Bakan Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilk yorum: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz
14:36 20 yıl sonra tiyatroda bir araya gelen Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 16:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Uzman Çavuş, Kendisini Döven Kız Arkadaşının Yakınlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement