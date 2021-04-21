Çorlu'da vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Çorlu ilçesinde havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrılarına rağmen, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı ve diğer park ile bahçelerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilenler, ağaç altlarında ve parklarda zaman geçirdi.

Bazı vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği gözlendi. Polis ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uyulması için anonslarla uyarı yaptı.