Çorlu'da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor - Son Dakika

Çorlu'da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor

6 saat önce

Çorlu'da vatandaşların can güvenliği için büyük önem taşıyan asansör denetimleri sürüyor.

Çorlu'da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor, System.String[]

Çorlu'da vatandaşların can güvenliği için büyük önem taşıyan asansör denetimleri sürüyor.


Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım denetimi konusunda sözleşmesi olan firma, ilçe sınırları içerisindeki yapılara ait asansörlerin denetimlerine devam ediyor. 2019 yılı süresince 3 bin 679 adet asansörün yıllık periyodik denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimi gerçekleştirilen asansörlerin yüzde 84'ünün güvenli olduğu belirlenirken yüzde 16'sının da tehlike arz ettiği tespit edilerek hizmet dışı bırakıldı. Kamu güvenliğine büyük önem verilerek uzman personeller tarafından denetlenen asansörlerin 2018 yılında kullanılabilirlik oranı yüzde 64 iken 2019 yılında bu oranın yüzde 84'e yükseldiği kaydedildi.


Yönetmelik gereği, asansör yıllık kontrolüne yetkili bakımı üstlenen firmanın da eşlik etmesi gerekmektedir. Kontrol sonucu, asansörde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edecek eksik ve kusurların tespit edilmesi halinde asansöre kırmızı veya sarı etiket verilmektedir. Kırmızı etiketli asansörlerde periyodik muayene raporunda belirtilen eksikliklerin ve kusurların altmış gün içerisinde giderilerek yeşil veya mavi etiket alınması gerekmektedir. Belirtilen altmış günlük süre eksikliklerin giderilmesi için verilmiş olup bu süre zarfında asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.


Asansörlerin aylık bakımlarının yapılmasının önemini vurgulayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Vatandaşlarımızı önemsiyor ve onların can güvenliğine önem veriyoruz. Yeşil veya mavi etiketi olmayan asansörleri kullanmamaları konusunda tüm halkımıza bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Asansör yıllık kontrolü için AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri firmasına müracaatta bulunabilirsiniz. Can güvenliğiniz için asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
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