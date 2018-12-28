Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Yabancı Uyruklu 3 Deaş'lı Yakalandı

Çorlu'da Yabancı Uyruklu 3 Deaş'lı Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çorlu'da Yabancı Uyruklu 3 Deaş'lı Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden operasyon düzenleyen polis ekipleri yabancı uyruklu V.K, M.A. ve İ.A.'yı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis ekipleri cep telefonlarına da incelenmek üzere el koydu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:49 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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