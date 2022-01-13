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Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

13.01.2022 09:07

Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonucu 1'i bıçakla 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonucu 1'i bıçakla 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir ikamette yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 1'i bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

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Tekirdağ, kavga, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
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