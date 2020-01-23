Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri - Son Dakika

Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri

6 saat önce

Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri, System.String[]

Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Çorlu TSO ile Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde sunumu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Baş gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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