Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri - Son Dakika

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Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri
6 saat önce
Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Çorlu TSO ile Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde sunumu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Baş gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ
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