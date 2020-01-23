Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri - Son Dakika

Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Çorlu TSO ile Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde sunumu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Baş gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ