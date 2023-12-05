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Çorlu'da yaşlı adam darbedilerek gasp edildi - Son Dakika

Çorlu'da yaşlı adam darbedilerek gasp edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi. Polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

05.12.2023 - 19:04,
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Yolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler: Dehşet anları kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi. Polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta gece saatlerinde evine giden C.T.'nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı. Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. ve O.K. kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Tutuklama, Şiddet, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da yaşlı adam darbedilerek gasp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da yaşlı adam darbedilerek gasp edildi - Son Dakika
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