Çorlu'da yeğeninin eşini öldüren sanık, müebbetle yargılanacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki aylık bebeğinin yanında yeğeninin eşini öldüren sanık, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin önünde yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı (17), iki aylık bebeğinin yanında tabancayla öldüren sanık Durmuş Sepetçi (42) hakkında cumhuriyet savcısı tarafından "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Sepetçi, iddianamedeki ifadesinde, yeğeni ile görüşmek için Çorlu'ya geldiğini, maktulü öldürmek gibi bir amacının olmadığını öne sürdü.

Aile olarak yeğenini görmeyi çok istediklerini ve bunun için de maktulün ailesi ile iletişime geçtiklerini ifade eden Sepetçi, "Alperen'in babasının tayini nedeniyle Çorlu'ya gelmesinin ardından, yeğenim ile telefon ve sosyal medyadan bir müddet daha görüşmeye devam ettiler. Ağustos 2019 tarihinde de nikah yaparak evlendiler. Bizim aile olarak yeğenimizi göremediğimizden dolayı bir sıkıntımız vardı. Defalarca Alperen ve babasına Melisa'yı bizimle görüştürmedikleri için konuştum ama bir çare olmadı." beyanında bulundu.

Yeğenini Kıbrıs'a göndermeleri için maktulün babasına para verdiğini, buna rağmen yeğeninin Kıbrıs'a gönderilmediğini öne süren Sepetçi, "Çorlu'ya yeğenimi görmek için geldim ama göremedim. Bir gün Alperen ile karşılaştık. Bana yeğenimi bayramda Kıbrıs'a yollayacağını ancak bunun maliyetinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Ben de birkaç gün içinde parayı toparlayarak babasına verdim. Sonra da Kıbrıs'a işimin başına geri döndüm. Bayramda da parayı almalarına rağmen Melisa'yı Kıbrıs'a yollamadılar." ifadelerini kullandı.

Olaydan 15 gün önce Çorlu'ya geldiğini ve burada yeğenini aramaya başladığını anlatan Sepetçi, şu ifadeleri kullandı:

"Olay sabahı kaldığım otelden çıktım, çıkarken de tavan arasına sakladığım ruhsatsız tabancayı çantama koydum. Olayın olduğu yerde yeğenim Melisa ve eşi Alperen'i otobüsten inerken gördüm, takip ettim. Alışveriş mağazasının önünde Alperen'in yanına gittim. Amacım vurmak değil korkutmaktı. Alperen, elini beline doğru götürünce silahı çantamdan çıkararak ateş ettim. Silahta 8 mermi vardı, diğer yaralılar nasıl yaralandı, bilmiyorum. Daha sonra yeğenim Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim. Dışarı çıktığımda polislere teslim oldum."

Sanık, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Olay

Durmuş Sepetçi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 Temmuz 2019'da Omurtak Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde yeğeni Melisa Kahraman'ın ve 2 aylık bebeğinin gözü önünde damatları Alperen Kahraman'ı 7 yerinden silahla vurarak öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Melisa Kahraman da olay sonrası "Eşimle severek evlendik. Ailem eşimi de beni de sürekli takip ediyordu. Olay günü alışveriş mağazasına girdim, dışarı çıktığımda eşim yerde yatıyordu. Amcam yanıma elinde tabancayla gelerek 'Seni vurmayacağım sakın korkma, şikayetçi olma' dedi. Kendisinden şikayetçiyim." diye ifade vermişti.