Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2)
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TUTUKLANDIÇorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Çorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sepetçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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