Son Dakika Haberleri: Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2)
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Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIÇorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Çorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sepetçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
çorlu, Güncel
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