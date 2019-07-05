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Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (3)

12 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşi Melisa Kahraman'ın amcası Durmuş S. (42) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Alperen Kahraman (19) için memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (3), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşi Melisa Kahraman'ın amcası Durmuş S. (42) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Alperen Kahraman (19) için memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde cenaze töreni düzenlendi. Mahmudiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kahraman ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı. Alperen Kahraman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 

İpek YAVAŞ/EZİNE (Çanakkale),


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ezine, Çorlu, Güncel
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