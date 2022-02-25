Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı - Son Dakika
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Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı

25.02.2022 14:41

Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının uğrak mekanı haline gelen metruk bina, kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının uğrak mekanı haline gelen metruk bina, kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

Hıdırağa Mahallesi Kenar Arka Sokak üzerinde bulunan metruk bir eve sürekli girip çıkan madde bağımlısı ve alkoliklerden mahalleli bir süredir rahatsızlık duyuyordu. Tepkiler üzerine belediyeye yapılan yıkım talebi sonrası, içicilerin yuvası haline gelen tek katlı metruk ev, kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

"Rahat bir nefes aldık"

Yıkım sonrası rahat bir nefes aldıklarını söyleyen sokak sakini Hüseyin İslam, "Bu metruk arsaya giren şahısları defalarca kez kovalamamıza rağmen yine girip çıktılar. Yani bunlardan bıkmıştık. Gerçekten gençliklerine yazık. Bizim de çoluk çocuğumuz var, başlarına bir şey gelir diye korkuyoruz. Bu nedenle sokak üzerindeki metruk binanın yıkılmasına mahalleli olarak çok sevindik, yetkililere teşekkür ediyoruz. Mahalleli olarak rahata kavuştuk. Korku ve tedirginliğimiz ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde ikamet edilmeyen yapılar ile yapı bütünlüğü bozulmuş ve yıkılma tehlikesi olan, aynı zamanda emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları kontrollü bir şekilde yıkımına devam edeceği kaydedildi.

Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı - Son Dakika


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