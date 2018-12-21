Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Çorlu'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

10 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki yapıldığı tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, adreslerde toplam 70 litre sahte içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri B.B., Z.G. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:01 Kaynak: DHA

Polis, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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