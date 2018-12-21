Çorlu'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
10 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki yapıldığı tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, adreslerde toplam 70 litre sahte içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri B.B., Z.G. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:01 Kaynak: DHA
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